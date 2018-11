Motoragent achtervolgt piepjonge scooterrijder (13) door Halsteren, blijkt wapen te hebben

HALSTEREN - De politie heeft maandagmiddag in Halsteren een 13-jarige jongen achtervolgd die op een gestolen scooter rondreed. De tiener bleek in het bezit van een nepvuurwapen. Hij is aangehouden voor verder onderzoek. Zijn vriend die achterop zat zag kans te ontsnappen.

Volgens de politie werden de bewoners in de buurt van de Vogelenzang in Halsteren opgeschrikt door een korte achtervolging tussen een motoragent en een blauwe scooter, met daarop twee jongens.

De bestuurder van de scooter negeerde het stopteken van de agent en ging er plankgas vandoor. Even later kwamen de motor en de scooter met elkaar in aanraking, waarop de scooter op zijn kant viel.

Tweede aanhouding

De 13-jarige bestuurder kon direct worden aangehouden. De passagier zag kans te ontsnappen. Onderzoek wees uit dat de scooter was gestolen in Steenbergen. Toen de agent in de laadruimte onder het zadel keek, trof hij een wapen aan die ‘bijna niet van echt te onderscheiden was’. Het voorwerp is in beslag genomen.