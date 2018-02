Motor botst achterop auto bij Steenbergen, motorrijder gewond

Achtergrond Bergen op Zoom hoopte op honderden hbo-studenten, maar de zeepbel is doorgeprikt

3 februari BERGEN OP ZOOM - Het was een dag van euforie. We schrijven 15 september 2017. Een trotse burgemeester Frank Petter van Bergen op Zoom en Godfried Hijl van HAS Hogeschool Den Bosch jubelen dat de hbo-school voor food en agro-innovation neerstrijkt in de Markiezenstad. Eindelijk gelukt! Bergen op Zoom haalt hbo-onderwijs binnen.