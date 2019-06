Motie Ton Linssen over Bravis strandt in Bergse raad: ‘Geen power play met ziekenhuis’

Vandaar dat wethouder Patrick van der Velden donderdagavond in de raadsvergadering een motie van Lijst Linssen ontraadde om alles in het werk te stellen de huidige zorgbestemming van het ziekenhuisterrein overeind te houden. Van der Velden gaat wel door met het zoeken naar nieuwe (private) zorgpartijen die het verlies van een volwaardig ziekenhuis aan Roosendaal mogelijk compenseren. De wethouder noemde als voorbeelden een zorghotel, hospice of maatschappen. ,,We zijn in de volle breedte aan het kijken naar de belangstelling van zorgaanbieders. Wat kan er wel of niet. Waarbij we ook de mogelijkheden op andere locaties in Bergen op Zoom meenemen”, aldus Van der Velden.

‘Powerplay is niet slim’

Een meerderheid van politiek Bergen op Zoom (coalitiepartijen plus PvdA en PUNT) zag evenmin brood in de motie van Linssen. Want het is ‘niet slim‘ om, bij wijze van rancune, in een soort van powerplay met Bravis ziekenhuis te belanden, aldus Gertjan Huismans van fractie PUNT. ,,Het heeft bovendien totaal geen zin om zeven kilometer van elkaar een tweede ziekenhuis op te tuigen. De verzekeraars gaan daar nooit in mee”, aldus Huismans die wel een discussie wilde over alle toekomstige mogelijkheden van het Bravis-terrein. De motie van Linssen werd verworpen met 11 stemmen voor en 19 tegen.

Onthutst

Linssen reageerde onthutst en vol ongeloof op de weigering van het college om de motie te omarmen. Linssen wierp zich in de voorbije weken juist op als ‘hulpsoldaat‘ van wethouder Van der Velden in de zoektocht naar nieuwe zorgpartijen voor Bergen op Zoom. ,,Het is essentieel om een krachtig signaal te geven over juist de huidige ziekenhuislocatie. College en raad snappen het niet”, aldus Linssen.

Een paar uur voorafgaand aan het politieke debat in Bergen op Zoom maakte het Bravis ziekenhuis bekend dat het definitief kiest voor Bulkenaar in Roosendaal als nieuwbouwlocatie voor het ziekenhuis. De Vereniging Medische Staf, Ondernemingsraad, Verpleegkundige Adviesraad en Cliëntenraad hebben daarover positief geadviseerd.