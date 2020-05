Motie monumenten sneuvelt nog voordat VVD die heeft ingediend

video Sport­school dicht? Dan maar buiten sporten, op de trimbaan

11:15 HALSTEREN - Hardlopen, skeeleren, bootcampen. Nu de sportscholen nog steeds niet open mogen, zijn er genoeg alternatieven om toch in beweging te blijven. Wat te denken van de trimbaan in natuurgebied de Groote Melanen in Halsteren? Een verborgen pareltje in het groen.