Moskee over Bergse coronatests: ‘Het signaal is duidelijk, we moeten voorzichtig zijn’

BERGEN OP ZOOM - ,,De inzet van de teststraat was om snel inzicht te krijgen in de situatie in Bergen op Zoom. En al klinkt dat wrang, nu zoveel mensen besmet blijken: dat is wel gelukt.”

Maar dat in de teststraat in Bergen op Zoom vijftig mensen positief testten kun je natuurlijk geen goed nieuws noemen, zegt Najib El-Allouchi van de El Feth-moskee.

Nadat daar signalen binnenkwamen dat verschillende bezoekers het coronavirus hadden, legde het moskeebestuur contact met het corona-crisisteam van gemeente. Het leidde tot de komst van een tijdelijke GGD-testlocatie in Bergen op Zoom zelf. Normaal moeten Bergenaren naar Breda of Goes om zich op corona te laten testen.

Donderdag en vrijdag bezochten ruim 450 mensen die mobiele teststraat bij El Feth. De meerderheid van die mensen komt regelmatig in de moskee, zegt El-Allouchi, maar ook anderen grepen de kans om zich dicht bij huis te laten testen.

Quote Het hoge percentage positieve testen geeft een duidelijk signaal af Najib El-Allouchi, Moskee El Feth

,,We weten niet precies hoeveel van die 50 positieve testen bij moskeebezoekers zijn afgenomen”, zegt de Bergenaar. ,,Maar het hoge percentage positieve testen geeft hoe dan ook een duidelijk signaal af. Bergen op Zoom moet nu voorzichtig zijn.”

,,Voor zover ik weet hoe het met mensen gaat, heb ik de indruk dat de meeste moskeebezoekers die positief getest zijn milde klachten hebben. Die zijn vooral onzeker: wat is dit eigenlijk, wat overkomt me? Al kennen we ook wel gezinnen die er echt beroerd van zijn. Daar horen we de verhalen die iedereen nog wel kent uit maart en april: hoge koorts, doffe ellende. We hopen natuurlijk dat ziekenhuisopnames uitblijven.”

Imam via de livestream

De moskee riep een boodschappendienst in het leven voor gezinnen in quarantaine. ,,Die is trouwens niet alleen bedoeld voor moskeebezoekers, maar voor iedereen in Bergen op Zoom die hulp kan gebruiken.”

El Feth sloot al eerder uit voorzorg de deuren en blijft nog zeker deze week dicht. Wel houdt de imam elke vrijdag contact met gelovigen via een livestream. Via die stream riep hij mensen vrijdag nog eens op bij klachten of een positieve test echt uit de buurt van anderen te blijven.

,,Aan het eind van deze week kijkt ons bestuur of we weer op een bepaalde manier open kunnen, of dat we de hele maand augustus nog dicht blijven.”