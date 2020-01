Moskee herdenkt Bergse slachtoffers die omkwamen bij ongeluk in België

video+update Twee jongeman­nen uit Bergen op Zoom overleden bij dramatisch ongeluk op Belgische snelweg

10 januari BERGEN OP ZOOM/ANTWERPEN - Twee jonge mannen uit Bergen op Zoom van 19 en 21 jaar zijn overleden bij het ongeluk op de A12 in Antwerpen. Bij het Antwerpse havendorp Zandvliet sloeg hun auto donderdagavond over de kop en kwam in de berm onder een brug terecht. Omdat het pikdonker was werd het ongeval pas vanochtend opgemerkt door een vrachtwagenchauffeur.