Moskee Bergen op Zoom geen brandhaard, zegt bestuur. Wel bestuurslid positief getest op covid

BERGEN OP ZOOM - Het bestuur van de El Feth Moskee in Bergen op Zoom komt dit weekeinde nog met een video op sociale media over de tijdelijke sluiting van het gebedshuis. Door uitleg te geven hoopt het bestuur mogelijke onrust en verkeerde informatie over de voorzorgsmaatregel weg te nemen.

Het is volgens bestuurssecretaris Najib El-Allouchi bijvoorbeeld niet zo dat de druk bezochte Marokkaanse moskee een brandhaard is geworden van covid-besmettingen. Wel klopt het dat een bestuurslid van de moskee afgelopen week positief is getest en sindsdien in quarantaine thuiszit. ,,Daarom hebben de andere bestuursleden en de imam zich de afgelopen dagen ook laten testen. Puur uit voorzorg en juist om paniek te voorkomen. De uitslagen zijn nog niet binnen.”

Lees ook Corona en Offerfeest: El Feth Moskee in Bergen op Zoom twee weken dicht uit voorzorg Lees meer

Stipt beleid

Het moskeebestuur heeft volgens de secretaris ook van enkele vrijwilligers en gelovigen gehoord dat ze positief getest zijn en daarom niet meer naar de moskee komen. ,,Maar de moskee is geen brandhaard. Dat willen we juist voorkomen met onze maatregel. We voeren een zeer stipt beleid en houden ons aan alle regels.”

Familiebezoek

Op tal van plekken in West-Brabant en de rest van Nederland neemt het aantal corona-besmetting toe. Dat gegeven en de traditie onder moslimfamilies om tijdens het huidige Offerfeest bij elkaar op bezoek te gaan, was voor het bestuur dit weekeinde reden om de moskee tijdelijk te sluiten.

Buitenlucht

De gemeente Bergen op Zoom is niet betrokken geweest bij die maatregel. ,,Die primaire verantwoordelijkheid ligt ook bij het bestuur zelf. Je ziet overal in Nederland dat moskeeën maatregelen treffen voor het Offerfeest, zoals gebedsbijeenkomsten in de buitenlucht", reageert gemeentewoordvoerster Nausikaa van den Merkenhof.

'Niet gewaarschuwd’

Ze zegt dat de burgemeester geen informatie van de GGD heeft ontvangen dat de Bergse moskee een mogelijke brandhaard zou zijn geworden: ,,Dat is niet aan de hand. Want dan was hij meteen gewaarschuwd geweest en dat is niet gebeurd.”

l