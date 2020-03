Moreel beroep Bergse politiek: ‘Houd sloop Ketrientje niet tegen’

Het voormalige zorgcentrum, Ketrientje in de volksmond, staat al jaren leeg. ,,De maatschappelijke gevolgen van de langdurige leegstand zijn enorm”, zo schrijft Lijst Linssen. ,,Het gebouw verpaupert; buren en omwonenden kijken al jaren aan tegen leegstand.”

Goede zorgvoorzieningen belangrijk

Bovendien geeft zorgverlener tanteLouise volgens de fractie terecht aan dat de huidige maatschappelijke ontwikkelingen aantonen hoe belangrijk nut en noodzaak van goede zorgvoorzieningen zijn.

tanteLouise heeft plannen voor nieuwbouw met onder meer zorgappartementen. Het huidige pand moet dan tegen de vlakte en dat kan nu de gemeente heeft besloten dat het hoofdgebouw van Ketrientje geen monument is. Maar tegenstanders van sloop kunnen bezwaar maken.

,,We zouden dat heel erg betreuren”, zo staat in de brief. ,, We doen een klemmend beroep op mogelijke bezwaarmakers, met nadrukkelijk respect voor hun opvattingen en democratische rechten, om af te zien van mogelijke bewaarprocedures. Wij zouden dat buitengewoon waarderen.”

Quote We moeten hier samen de schouders onder zetten Sander Siebelink, Lijst Linssen

Raadslid Sander Siebelink van Lijst Linssen hoopt dat de Bergse politiek de brief ondertekent. ,,We moeten hier samen de schouders onder zetten.” De PvdA reageert positief. ,,Het recht om bezwaar te maken daar kunnen we niet aan tornen”, zegt Joey van Aken. ,,Maar de brief is genuanceerd opgesteld. Bovendien heb ik er vertrouwen in dat tanteLouise bij nieuwbouw rekening houdt met de historie.”

VVD-raadslid Rian Govers noemt de brief ‘een sympathiek voorstel’. ,,We willen vooruit. Voor de binnenstad is het belangrijk dat daar snel iets gebeurt.”

GBWP zegt de brief te ondertekenen. ,,Maar ik denk niet dat het veel indruk maakt op de geadresseerden”, stelt Aydin Akkaya. ,,GBWP heeft al eens een dergelijke brief gestuurd en dat had geen effect.”

Quote Ik vind het chantage van de eigenaar van het pand. Ze laten het pand jarenlang verpaupe­ren in de hoop dat iedereen zwicht voor sloop Louis van der Kallen, BSD

Louis van der Kallen van BSD heeft begrip voor het morele appel dat wordt gedaan maar tekent de brief niet. En dat zijn duo raadslid Piet Juten aangesloten is bij de Vereniging tot Behoud Ketrientje heeft daar volgens hem niets mee te maken. ,,Ik vind het chantage van de eigenaar van het pand. Ze laten het pand jarenlang verpauperen in de hoop dat iedereen zwicht voor sloop”, meent hij. ,,Dat is niet de manier. De voorgevel moet behouden blijven. Het is wel degelijk cultureel erfgoed.”