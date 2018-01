Moord Ossendrecht was ripdeal: twee verdachten zijn inmiddels ook dood

BERGEN OP ZOOM / BREDA - Bergenaar Ulas Iskar (37) is het slachtoffer geworden van een uit de klauwen gelopen, ordinaire ripdeal toen hij twee jaar geleden in Ossendrecht werd doodgeschoten .

Dat bleek dinsdag tijdens een eerste, voorbereidende rechtszitting. Drie verdachten verschenen ten tonele: twee Bulgaren zonder vaste woon-of verblijfplaats en een Nijmegenaar van Marokkaanse origine.

De gewelddadige dood van Iskar lijkt geen doelbewuste liquidatie. Het Openbaar Ministerie heeft dan ook doodslag in de aanklachten staan, en niet moord. De weduwe van Iskar was ook aanwezig. Aan het einde van de zitting raakte zij zeer geëmotioneerd en beet ze de Marokkaanse jongen toe: ,,(…!) Moge Allah je straffen”.

Wiet

De daders waren die nacht van 15 op 16 februari 2016 uit op de wiet die werd verbouwd in de woning aan de Burgemeester van Gilshof in Ossendrecht.

Onduidelijk is wat Ulas Iskar daar deed. Mogelijk was hij er als (ingehuurde) bewaker. Het van oorsprong Turkse slachtoffer woonde in Bergen op Zoom. Hij was lid van voetbalvereniging Dosko.

Schoten

De betrokkenen bij het misdrijf zijn vanuit de regio Rotterdam met meerdere auto’s naar Ossendrecht gegaan en hebben daar waarschijnlijk enige tijd heen en weer gereden voor de woning.

Uit de tenlasteleggingen valt te reconstrueren dat vermoedelijk drie verdachten - in het zwart gekleed en met capuchon over het hoofd - de woning zijn binnengedrongen met gebruikmaking van een koevoet. Toen zij op Iskar stuitten, trok één van hen een pistool en vuurde drie kogels af op zijn lichaam. Dat moet gebeurd zijn rond 01.27 uur.

Kentekens

Buurtbewoners zagen een aantal verdachten wegrennen en noteerden kentekens. Het Openbaar Ministerie presenteerde dinsdag drie verdachten, maar heeft meer figuren op de korrel. Twee mannen zijn Sinti of Roma afkomstig uit Bulgarije: de 36-jarige Stefan S. en de 40-jarige Metin M. De eerste werd diezelfde nacht nog in Rotterdam aangehouden in een Audi die door getuigen is gezien.

Buiten de woning lagen ook tie-rips met zijn dna. Nummer twee zou de chauffeur van het stel zijn geweest. De derde verdachte is de 32-jarige Karim C. Hij is een Nijmegenaar van Marokkaanse afkomst. Ook zijn VW Golf is in de nacht van de moord in Ossendrecht gezien. En zijn dna zat op een koevoet die onder het geforceerde raam is gevonden.

Geen aanwijzing

Volgens zijn raadsvrouw Fébe Schoolderman is er echter ‘geen enkele aanwijzing’ dat hijzelf op de plaats delict was. Hij zou zijn auto (met de koevoet erin) hebben uitgeleend aan zijn neven, zoals hij wel vaker deed. Interessant is dat deze Marokkaanse broers E. ook zijn aangemerkt als verdachten. Maar beiden zijn dood.

Ze werden drie maanden na de moord op Iskar omgelegd tijdens een schietpartij in café Istanboel in Nijmegen.

Geen bewijs

Ook de verdediger van de Bulgaar Metin M. stelt dat zijn cliënt de bewuste nacht niet in Ossendrecht was. Raadsman Tunc Sönmez: ,,Hij had die avond telefonisch contact met medeverdachten. Maar wat zegt dat? Uit het dossier blijkt dat zijn mobiele telefoon op z’n verst in Hoogerheide is geweest. Dat is 3.9 km verderop. Er is tegen hem geen bewijs: nul, nada, niks.”

De rechtbank honoreerde het verzoek om zijn cliënt voorlopig vrij te laten, vanwege de ‘mogelijk geringe betrokkenheid’. De andere twee verdachten blijven vastzitten.

De strafzaak wordt op 6 april voortgezet met een regiezitting.