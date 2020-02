‘Mooiste fietsstraat van Nederland’

Geneuzel Frans vertelt alles over da gèève diejelekt

11:00 ’t Gèèfste Berregse woord? Dèèr mot Frans van Overveld nie lang over naardenke: dilleke. Da vinne me nerreges nie rommetom Berrege, zee t’ie. De gebore Bergenèèr won vor de n’eerste keer ’t Gròòt Berregs Diktee en vertel d’ons alles over da gèève diejelekt.