Mooie lichteffecten en handschoenen bij Lichtstoet in Putte

VideoPUTTE - Mooie lichteffecten, winterjassen en handschoenen. Dat was zaterdagavond het decor van de Woensdrechtse Lichtstoet die door de Putse straten trok. De Lichtstoet wordt elk jaar in een andere Woensdrechtse kern verreden en dit jaar was het weer de beurt aan Putte.

De temperatuur van amper enkele graden boven nul was de oorzaak dar er iets minder publiek was. Henk van de Brug, secretaris van de Stichting Lichtstoet Woensdrecht vond het moeilijk om een inschatting te maken hoeveel volk er zaterdagavond langs de route van de optocht met verlichte carnavalswagens stond. ,,Vierduizend, vijfduizend?, moeilijk om in te schatten", vindt Van de Brug.

Veel complimentjes

Van de Brug loopt halverwege de Lichtstoet mee en krijgt onderweg veel complimentjes over al het moois wat er te zien is. De Lichtstoet was vele jaren een echte Woensdrechtse optocht met louter carnavalwagens van eigen bodem. De laatste jaren rijden er steeds meer wagens mee van buiten de gemeente, en dat zijn net als de Woensdrechtse wagens fraai verlichte bouwwerken.

Zoals het Landelijk Gilde Wuustwezel, die met een grote verlichte piano op een wagen veel applaus kreeg. Dat niet alle Woensdrechtse wagens meerijden vindt Van de Brug begrijpelijk. ,,Er zijn bouwclubs die een koper hebben gevonden voor hun wagen en dan is het niet handig dat je nog snel wat gaten in het polyester gaat boren om de lichtslangen te bevestigen". Andere bouwclubs zoals BC Aktief uit Ossendrecht en De Sanegeit uit Huijbergen waren aanwezig met een kleinere wagen dan in de afgelopen carnavalsoptochten. Maar ze hadden er wel veel tijd en moeite in gestoken om er een fraai lichtspektakel van te maken.

Muzikale variatie

In de Lichtstoet was dit jaar ook veel muzikale variatie. De muziek was afkomstig van drumbands, dweilbands en een latin slagwerkgroep. De Optocht werd afsloten met de wagen van BC de Papagaai uit Hoogerheide, die altijd het doel nastreeft om de eerstee prijs in de wacht te slepen. Dat lukte dit jaar net niet want de eerste prijs ging naar BC Is Da Wa uit Putte.