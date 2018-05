Mooi resultaat bereiken we samen

Column Sprookjes vertellen. Is de gemeente Bergen op Zoom goed in.

10:00 Het mea culpa van wethouder Arjan van der Weegen is binnen, maar toch. We hebben dus te dealen met een gemeente die willens en wetens een hoop onzin de wereld in slingert. Niet per abuis (fouten maken is menselijk), maar doelbewust 'nieuws' in scène zetten over de vondst van een ingemetseld boek in het Bergse stadspaleis Markiezenhof. Een fakeverhaal.