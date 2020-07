Mooi, die plannen voor Gouvernement: ‘Maar is nog meer horeca wel een goed idee?’

BERGEN OP ZOOM - Eindelijk gebeurt er iets met het Gouvernement in Bergen op Zoom. Vinden betrokkenen uit de binnenstad. Maar is nog meer horeca wel een goed idee?

Ondernemer Marcel Simons onthulde vorige week in deze krant zijn plannen voor het Rijksmonument op het Gouvernementspein. Veertien woningen en een grote horecazaak op de totale begane grond. Met een flink terras ervoor. Het Gouvernement staat al bijna zeven jaar grotendeels leeg. Na het vertrek van Basic Fit afgelopen jaar gebeurde er niets meer in het gebouw.

Vraagtekens bij horeca

Goed nieuws dus deze plannen, zegt penningmeester Leon Tholhuijsen van ondernemersvereniging Sterck. ,,Als er iets in de stad gebeurt, is dat alleen maar gunstig. Maar weer een horecagelegenheid erbij? Daar kun je vraagtekens bij zetten. Al is het de gemeente, die dat bepaalt, natuurlijk.”

Quote Als het Gouverne­ment helemaal is ingevuld, krijg je straks in ieder geval weer leven in die hoek. Leon Tholhuijsen Het college van burgemeester en wethouders van Bergen op Zoom moet nog toestemming geven voor het project, maar Simons gaf vorige week aan dat hij daar alle vertrouwen in heeft. Tholhuijsen begrijpt ook wel dat hij voor een horecazaak wil gaan: ,,Het is moeilijk om zoiets te organiseren zonder een dagzaak.”

,,Het is nu een troosteloos gezicht”, vervolgt hij. ,,Als het helemaal is ingevuld, krijg je straks in ieder geval weer leven in die hoek.” Sterk staat positief tegenover wonen in de binnenstad. ,,Zeker nu de ontwikkeling is dat er steeds meer winkels permanent dichtgaan. Want het koopgedrag is veranderd. We ontkomen niet meer aan het internetgebeuren.”

‘Fantastisch plan’

Coen Crusio kijkt met zijn ijswinkel recht op het Gouvernement. ,,Ik ben blij dat er iets mee gaat gebeuren”, reageert hij. ,,Het klinkt als een fantastisch plan voor het plein en de stad in het algemeen. Het gebouw staat nogal in het zicht namelijk en mag daarom eigenlijk niet leeg staan.” Hij heeft vertrouwen in de plannen van Simons, die architect Laurijs Weyts voor de invulling in de hand heeft genomen. ,,De andere projecten die ze hebben aangepakt, vind ik er super uit zien. Een mooie partij voor een prachtig pand.”

Ook Danny Borremans van Schoenmode Den Boer is blij met de plannen. ,,Hoe meer bewoners in de binnenstad, hoe beter. En hoe langer het gebouw leeg staat, hoe meer het verpaupert. Dan is het helemaal moeilijk om er invulling aan te geven.”

Maar ook hij heeft zijn twijfels bij het plan voor horeca. ,,Voegt horeca nog iets toe? Je kunt bijvoorbeeld ook denken aan een combinatie tussen horeca en iets als de Markthal in Rotterdam. Waar je foodproducten kunt kopen.”