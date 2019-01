‘Mooi dat het cirkeltje rond is’

Ja, hij had thuis beloofd even te kijken of we open waren, want ze hadden nog pompoenen nodig. Op zo'n moment kan ik dus geen 'nee' zeggen. Zodoende maakten we snel het hek en de schuur open, zodat de meneer toch nog wat pompoenen kon kopen. Maar de kinderen in mijn auto waren niet gecharmeerd van deze omweg. Er kwam een voor mij erg herkenbaar en nostalgisch protestgeluid vanaf de achterbank. Zij wilden naar huis.

Vroeger zaten wij zelf zo op die achterbank, niet zo veilig vastgegespt in kinderstoeltjes als tegenwoordig, maar wel met hetzelfde idee dat we lekker op weg naar huis waren na bijvoorbeeld een middagje strand. En als we dan ineens voor het hek van het bedrijf stopten, klonk er ook een luid protest. Maar aangezien we met protesteren niet verder kwamen, stonden we 15 minuten later ook maar beregeningsbuizen te verslepen. Want hoe harder je werkte, hoe eerder je alsnog naar huis ging.

Vooral de tijd dat we nog asperges kweekten, kan ik me goed herinneren. Die moesten als het echt warm was twee keer per dag gestoken worden. Dus dan werd een middagje zwemmen aan de Oesterdam steevast afgesloten met ploeteren tussen de stoffige aspergebedden. En aangezien ik bar slecht was in asperges steken, was ik degene die van iedereen de asperges moest verzamelen en naar het begin van de rij moest brengen. Waarna ze ook nog 'even' gewassen, gesorteerd en in de koeling gezet moesten worden. Mooie tijden...