Monumenten weer open, vrijwilligers nodig als steun stadsgidsen: ‘Visitekaartje van Bergen’

De Stichting Bezichtiging Monumenten (SBM) en de gemeente roepen mensen met liefde voor lokaal erfgoed op om als vrijwilliger bij de Gertrudiskerk, het Oude Stadhuis of de Verborgen Vesting gasten te ontvangen.

,,Onze negentig gidsen zijn nodig om de roosters bij elk monument kloppend te maken", zegt voorzitter Ad Segers van de SBM, die ook de vrijwilligers opleidt en indeelt. ,,Dat zijn er nu zo'n dertig, maar er is behoefte aan extra mensen. Die zijn onmisbaar voor ontvangst en veiligheid.”

Verborgen Vesting

Zoals bij panoramakelder De Verborgen Vesting. ,,Als de gids beneden is met bezoekers, en dat aantal is door corona beperkt, dan moet er boven een vrijwilliger staan die voorkomt dat er nog iemand binnenglipt of het luik niet ziet. Bij het stadhuis kunnen gasten evenmin vrij rondlopen. Terwijl de gids rondleidt, moet er ook iemand bij de deur staan.”

Volledig scherm Bij een bezoek van erfgoedliefhebbers met een stadsgids aan de panoramakelder Verborgen Vesting moet er een vrijwilliger boven bij het luik de wacht houden. © archieffoto Iman Fase/Pix4Profs

Segers hoopt op een vliegwieleffect naarmate zich meer vrijwilligers melden. ,,Dan kunnen ze rouleren over de monumenten, voor de variatie. Onze grote wens is dat ook het Ravelijn vaker open kan. Nu is dat alleen met gids op zondag, na aanmelding. Doordeweeks open, zonder rondleiding, kan slechts als er meer gastheren- of vrouwen komen.”

Aanmelden of vragen stellen

Gemeentewoordvoerder Nausikaä van den Merkenhof hoopt dat velen zich geroepen voelen. ,,De stad is trots op haar monumenten, maar ook op de gidsen en vrijwilligers die ze tot leven laten komen. Zij zijn hét visitekaartje van de stad.” Aanmelden of vragen stellen kan via Jozina Nelen (info@sbm-boz.nl).

Een protocol van de SBM om onder corona-voorwaarden zoals hygiëne, looproutes en groepsgrootte per 9 juni weer te starten ligt nu bij de gemeente ter toetsing. ,,Richtlijn is 10 vierkante meter per gast. In de kerk kan er dus veel, maar we tellen ze wel”, zegt Segers.

Volledig scherm De grote wens van de Stichting Bezichtiging Monumenten is dat er in de toekomst genoeg vrijwilligers zullen zijn om het Ravelijn dagelijks open te kunnen stellen voor publiek. © archieffoto Chris van Klinken

Reserveren via VVV of SBM

Ook synagoge, stadhuis en Gevangenpoort zijn vanaf de 9e juni elke middag van 13.00 tot 16.30 uur toegankelijk. Voor de Verborgen Vesting moet gereserveerd worden via de VVV of www.stadsgidsen-bergenopzoom.nl.

Voor de stadswandelingen moet de gemeente nog bepalen of de groepsgrootte van vier personen mét of zonder gids is. Segers: ,,Bij Fort de Roovere, Waterschans en Ravelijn laten we van de animo afhangen of dat rouleert, dus eens in de drie weken, of toch vaker.”