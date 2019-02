Monumentale klok van juwelier Andriessen in Bergen op Zoom kapot gereden

Piet had het in eerste instantie nog niet eens gezien, vertelt hij. “Ik was het oud papier aan het opruimen. Maar iemand anders had het gezien en liet mij dat weten. Ik schrok me een ongeluk.”

Uniek exemplaar

De klok van Andriessen is niet zomaar een klok. Het is een antiek, uniek exemplaar, dat al ongeveer honderd jaar aan de Bergse gevel hangt. “Er is een vergunning uit 1917, dus kunnen we er wel vanuit gaan dat de klok ook toen is gekocht”, weet Piet. De klok is een rijks- en een gemeentelijk monument.

Reparatie

Tijdens de oorlog raakte de klok al eens beschadigd. Door een ontploffende granaat sneuvelden de originele glas- en wijzerplaten. “We hebben hem ook weleens naar beneden gehaald om opnieuw te laten schilderen, of om het uurwerk een opknapbeurt te geven”, zegt Piet. “Maar zoiets is in honderd jaar nog nooit gebeurd.” De schade is veroorzaakt door een containerbedrijf. “Gelukkig was het bedrijf zo netjes om een briefje in de bus te doen. Maar ze weten nog niet half wat ze hebben veroorzaakt”, verzucht Piet. “Een reparatie gaat heel veel geld kosten. Als het überhaupt nog gerepareerd kan worden. Het uurwerk, dat komt wel goed. Maar die kast... ik weet niet eens of er een bedrijf is dat zoiets kan.”

Gevaarlijk