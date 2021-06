‘Monster van Woensdrecht’ zit al 18 jaar in gesloten kliniek, wordt zijn tbs verlengd of niet?

Kerk te koop voor één euro? Bisschop aan zet, of anders toch de rechter

9:34 WOENSDRECHT/MIDDELBURG - Beslist de rechter of toch nog de bisschop over de verkoop van de kerk in Woensdrecht aan Bouwgroep De Nijs-Soffers voor 1 symbolische euro (of meer)? Beide opties liggen nog open voor het al afgesloten, leeggehaalde godshuis uit 1882 dat in steeds slechtere staat raakt.