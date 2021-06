‘Monster van Woensdrecht’ blijft na 18 jaar tbs nog altijd gevaar voor meisjes: ‘Alles wel geprobeerd’

Aantal sushi­restau­rants neemt af, zijn we het hippe rijsthapje ineens beu?

20 juni BREDA - Deze week werd bekend dat het aantal sushirestaurants in Nederland voor het eerst in hun relatief korte bestaan is gedaald. Zijn we het hippe, betaalbare en populaire Japanse rijsthapje ineens beu? Is dit het einde van een indrukwekkende culinaire opmars? Of is er wat anders aan de hand in sushiland?