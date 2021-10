MollerJuvenaat is de nieuwe naam van de fusieschool

Samengaan Bergse scholen verloopt langzaam

3 december BERGEN OP ZOOM - Er zit nog onvoldoende vooruitgang in de samenwerking tussen het Roncalli, Mollerlyceum en Juvenaat in Bergen op Zoom. Achter de schermen zijn nog volop overleggen gaande om het proces vlot te trekken. Op regelmatige basis zijn er bijeenkomsten met medewerkers van het Roncalli. Door in alle openheid zaken te bespreken, hoopt de overkoepelende Vereniging Ons Middelbaar Onderwijs (OMO) de onderwijsontwikkelingen in Bergen op Zoom vorm te gaan geven. Het Roncalli en Mollerlyceum vallen allebei onder die organisatie.