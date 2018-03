Molenfeesten niet terug naar Halsteren in 2018, topartiesten op Boulevard

HALSTEREN - Voor de Molenfeesten is er geen weg terug. Het evenement vindt dit jaar plaats op de Boulevard in Bergen op Zoom en niet in Halsteren. Dat zegt woordvoerder Jan Geers vanuit de organisatie achter de feesten.

,,Alle contracten met de artiesten zijn getekend op de Boulevard. Die gaan we echt niet openbreken. Want dat kost geld. En ook alle overige voorbereidingen zijn gericht op die plek.''

Op de vrijdagavond pakken de Molenfeesten uit met een dancefeest voor de jeugd uit de wijde omgeving: het Carrousel Festival. Met landelijke bekende artiesten als Lil' Kleine, Jebroer, Bizzey, G-Fresh. Ook op zaterdagavond pakkende namen als onder meer André Hazes Jr en Tino Martin.

Volledig scherm Het affiche voor het Carrousel Festival, de eerste avond van de Molenfeesten. © Molenfeesten

5000 bezoekers

En dat betekent dat er op het evenemententerrein aan de Boulevard eind augustus een grote feesttent verrijst. ,,Met plaats voor 3500 mensen. Maximaal mogen er 5000 mensen komen. Het omliggende terrein meegerekend.''

Geers wil op dit moment duidelijkheid geven, zegt hij. Omdat iedereen en alles, ook de politiek, zich er mee bemoeit om de Molenfeesten dit jaar toch nog in Halsteren te laten plaatsvinden. Maar dat is een gepasseerd station, is zijn boodschap.

Horeca

Cruciaal daarbij is volgens Geers dat het feest tot 's nachts 01.00 kan doorgaan. Dat kan wel in Bergen op Zoom, maar niet in Halsteren. Daar moet het feest om middernacht stoppen. Een uur langer doorgaan is nodig vanwege de horeca-omzet. Daar is hij eerlijk in. Hij benadrukt: ,,Maar op zaterdagavond is de entree gratis. En we hebben wel de top van Nederland aan artiesten met namen zoals André Hazes, Tino Martin, Samantha, Mike Pieterson.''

Quote We zitten nu al op een begroting van 150.000 euro Jan Geers, organisatie Molenfeesten

En dat kost geld, veel geld. ,,We zitten nu voor de vrijdag- en zaterdagavond al op een begroting van 150.000 euro.'' Ook de bekende namen voor het dancefeest van vrijdag kosten veel geld. ,,Daarom gaan we die avond entree vragen. We denken 2000 a 3000 bezoekers te zien.''

Familiedag

Over de zondagmiddag, de familiedag, wordt nog gepraat. Op dit moment, zegt Geers, is nog niet duidelijk of dat feest wel bij de Halsterse molen kan plaatsvinden. ,,Binnenkort praten we met de Stichting Vrienden van de Antoniusmolen.''

Dat de Molenfeesten de Boulevard preferen heeft ook te maken met vorig jaar, zegt Geers. ,,De vrijdag en zondag gaven verlies. Dat moesten we compenseren met de zaterdagavond. Maar als dat feest om middernacht stopt, verdienen we niet genoeg.'' En daarom moest er in 2017 geld bij. ,,We hoeven er niet rijk van te worden, maar geld erbij leggen is ook niet de bedoeling.''

Over het doorgaan tot 01.00 uur 's nachts is volgens hem maanden geleden al met de gemeente Bergen op Zoom gepraat. Om tot een oplossing te komen. ,,Maar er is niet naar ons geluisterd.''

Toekomst

Hoe het na dit jaar verder gaat is nog niet duidelijk. De organisatie hoopt terug naar Halsteren te kunnen keren, op het terrein van Intratuin. Als de sluitingstijd wordt opgerekt naar 01.00 uur. ,,Maar voor de komende jaren is het nog drijfzand'', bekent hij eerlijk.

Vanwege de verplaatsing naar Bergen op Zoom laat de organisatie bussen rijden tijdens het evenement. ,,Van en naar Putte, van en naar Steenbergen en ook Tholen.'' Zo weten in elk geval ook bezoekers uit Halsteren zich verzekerd van vervoer. ,,Want het Halsterse publiek heeft de Molenfeesten groot gemaakt.''