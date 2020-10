Molenaar Halsteren: ‘Het zou ontzettend zonde zijn als de bijgebouwen verdwijnen’

interviewHALSTEREN - Zijn opa was al molenaar. Kleinzoon Corneel Droogers trad in zijn voetsporen, na een loopbaan in de journalistiek. ,,Als molenaar kan ik van de wind leven."

In de Antoniusmolen in Halsteren heeft hij bedrijf opgebouwd, dat nog altijd groeit. De plannen voor het molenerf en opstallen baren hem zorgen. ,,Straks kan ik misschien geen kant meer uit."

Quote Het zou ontzettend zonde zijn als dat allemaal verdwijnt Corneel Droogers , molenaar Niets lijkt sloop van de bijgebouwen op het molenerf meer in de weg te staan. Als liefhebber van erfgoed doet het Droogers pijn. ,,Het totaalplaatje is uniek in de wijde regio. De hele geschiedenis van het maalbedrijf is er in terug te lezen. Alles wat de familie Moerland in vele jaren heeft opgebouwd. Het erf en de bedrijfsgebouwen vertellen een groots verhaal. Het zou ontzettend zonde zijn als dat allemaal verdwijnt."

De ruim twee eeuwen oude molen blijft als rijksmonument buiten schot. De Vrienden van de Antoniusmolen stellen alles in het werk om voldoende geld voor het onderhoud bij elkaar te brengen, met pas nog een nieuwe actie om nieuwe donateurs en sponsoren te werven.

Droogers waardeert de inspanningen van de Vrienden. ,,We hebben hetzelfde doel voor ogen: de molen behouden voor toekomstige generaties."

Draaiende wieken

Quote Ik ben bang dat bewoners op termijn last gaan hebben van een werkende molen Corneel Droogers , molenaar Op de achtergrond zorgt eigenaar Piet Withagen voor extra ondersteuning. Maar Withagen wil graag van het erf en de verpauperde bijgebouwen af. En het Zorghuys heeft vergevorderde plannen om ter plekke een kleinschalige woonvoorziening voor dementerende cliënten te realiseren.



Droogers snapt dat er iets gebeuren moet met de op instorten staande gebouwen. ,,Maar ik ben bang dat bewoners op termijn last gaan hebben van een werkende molen. Draaiende wieken kunnen voor onrust zorgen bij mensen die juist gebaat zijn bij structuur. Je hebt de vervoersbewegingen van klanten die naar de molenwinkel komen. Leveranciers die laden en lossen."

Wat ook telt: ruimtegebrek. Droogers gebruikt een schuur voor opslag. Ruimte die hij keihard nodig heeft. Zeker nu er meer aanloop is dan ooit, in een tijd dat steeds meer mensen zelf bakken en op zoek zijn naar een eerlijk product. ,,Het zou jammer zijn als het ambachtelijk maalbedrijf niet verder meer zou kunnen groeien, simpelweg omdat er geen ruimte meer is."

Het liefst zou Droogers een andere invulling zien van het molenterrein, zo mogelijk in combinatie met een andere ondernemer. ,,Twee zaken die elkaar versterken, kleinschalige horeca bijvoorbeeld."

Paplepel

Molens waren er altijd al in zijn leven. Opa maalde op de Jager, de markante molen bij de oprit van de brug naar Nieuw-Vossemeer. ,,Ik ben daar zowat opgegroeid." Onderhuids bleef het altijd sluimeren: ooit wilde hij zelf molenaar worden. Droogers koos voor een andere richting, als medewerker in de plaatselijke supermarkt. De journalistiek trok hem aan.

In deeltijd volgde hij de opleiding, naast een drukke baan. Een stage bij Omroep Zeeland bleek ineens de opstap naar een carrière bij de radio. Als verslaggever/presentator reed hij jaren door Zeeland, op zoek naar nieuws en bijzondere verhalen. Het was werk dat bij hem paste. ,,Radio is nog altijd een grote liefde. Met televisie heb ik nooit zoveel gehad. Bij radio laat je iets over aan de fantasie van de luisteraar. Je vertelt in je reportages een verhaal, met geluiden die op de achtergrond voor sfeer zorgen. Je bent als het ware de ogen van de luisteraar."

In opa’s voetsporen

Droogers werkte ondertussen ook als molenaar in De Jager in Oud-Vossemeer, in de voetsporen van zijn opa. Na het overlijden van de legendarische Frans Moerland kwam de Antoniusmolen in beeld. Droogers verlegde zijn molenaarsactiviteiten meer en meer naar Halsteren, hoewel hij nog steeds bloem zeeft in De Jager.

Mettertijd werd het steeds moeilijker om de journalistiek te combineren met het molenaarschap. Het vaste dienstverband bij Omroep Zeeland werd vijf jaar geleden omgezet in een freelance overeenkomst. ,,Dat bood een tijd meer ruimte."

Begin dit jaar koos Droogers definitief en voluit voor de molen. De bedrijfsverplaatsing naar Halsteren blijkt achteraf de juiste zet te zijn geweest. ,,Meer ruimte en dichter bij de klant."

Het klantenbestand van de Antoniusmolen is heel divers. De helft van de omzet komt uit de particuliere markt, met vanouds veel klanten uit de Turkse en Marokkaanse gemeenschap in Bergen op Zoom. De vele bakprogramma's op televisie zorgen voor extra wind in de zeilen. De andere helft van de omzet haalt Droogers uit de verkoop aan boerderijwinkels in de wijde omgeving. Het molenaarsbedrijf in Halsteren is de laatste jaren gestaag gegroeid. ,,Er gaat niets boven steengemalen meel. Het smaakverschil met fabrieksproducten is groot."

Streekproducten

In het assortiment van de molenwinkel zijn veel streekproducten terug te vinden, van honing uit Oud-Vossemeer tot Zeeuwse babbelaars die gebakken worden in Scherpenisse. De Zeeuwse bloem is afkomstig van op Tholen geteelde tarwe. Nostalgie is er ook, met boekweitgrutten en griesmeel. Natuurlijk voeren de vele bakmixen de boventoon, voor zowel brood als gebak. Het winkeltje in de ruim twee eeuwen oude molen spreekt tot de verbeelding. Droogers wijst naar de zolder, richting de maalstenen van de molen die op 13 juni 1817 werd opgeleverd, precies op de naamdag van de heilige Antonius. ,,Daarboven gebeurt het echte werk." Droogers is trots op wat hij het voorbije decennium in de Antoniusmolen heeft bereikt. ,,Ik heb met een ouderwets ambacht een bedrijf tot bloei gebracht en kan er een boterham mee verdienen. Het totaalplaatje van deze molen is uniek, maar dit bedrijf ook. Het is me gelukt om als molenaar weer van de wind te leven."