Mogelijke schietpartij in Bergen op Zoom, man (37) uit Achtmaal in auto aangehouden

De melding van de schietpartij kwam rond 23.15 uur binnen. Of er daadwerkelijk is geschoten lijkt de politie nog niet te weten. Toch was er aanleiding voor een groter onderzoek en een aanhouding. Op de Guido Gezellelaan werd iets voor 0.30 uur een man opgepakt. Hij zat in een auto en moest door agenten overtuigd worden uit te stappen. Wat zijn rol precies is, heeft de politie niet naar buiten gebracht.