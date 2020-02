Mogelijk vals geld met Vastenavond: ‘Je koopt het gewoon op AliExpress’

Op AliExpress

Deze week werd bekend dat ook in Eindhoven met valse briefjes van 50 betaald is. Deze zijn mogelijk gekocht op AliExpress, waar je ze gemakkelijk kunt kopen. Voor een paar dollar kun je bijvoorbeeld een biljet van vijfhonderd euro kopen, voor iets meer heb je een stapel tientjes, erkende de politie in Oost-Brabant in het verleden.

,,We hebben een teststift waarmee je kunt controleren of een briefje nep is. Als de stift een streep achterlaat, dan is het nep. Maar het lijkt erop dat ze een gedeelte van het briefje hebben bespoten met haarlak", zegt een marktkoopman daar. ,,Iemand zei dat je die dingen per pakje van twintig kunt bestellen op AliExpress. Ze zijn aardig nagemaakt, maar er ontbreken wel een aantal kenmerken. We wisten het al helemaal zeker toen we de briefjes bij elkaar legden: alle biljetten hadden hetzelfde nummer.”