Mogelijk laatste gespreksgroep van Humanitas

,,Dat zou heel zonde zijn", zegt Katinka Hendriks van Humanitas. ,,Er is behoefte aan. De eerste groep in Bergen op Zoom vorig jaar was een succes." Ex-mantelzorgers zijn mensen die hun partner hebben verloren of van wie de partner is opgenomen op bijvoorbeeld een verpleegafdeling. Bij het Steunpunt Mantelzorg kunnen ze eigenlijk niet meer terecht omdat ze formeel geen mantelzorger meer zijn. Humanitas heeft toen een programma ontwikkeld. Samen met het steunpunt is eerst in Roosendaal en vorig jaar ook in Bergen op Zoom een gespreksgroep gestart. ,,Tijdens de bijeenkomsten horen de mensen elkaars verhaal aan en geven elkaar steun."