Mogelijk drugslab ontdekt in garagebox Bergen op Zoom

geef je mening Appen op de fiets: doe jij het?

11:07 Even snel dat appje lezen op de fiets. Doe je dat na 1 juli 2019 dan riskeer je een boete van 95 euro. De nieuwe wet moet de veiligheid op de weg vergroten, want het aantal ernstige gewonden in het verkeer neemt toe. In 2017 waren dit naar schatting zo'n 21.000 mensen. Ben jij slachtoffer geworden van bel- of appgedrag op de fiets? Of ben je op een andere manier wakkergeschud? BN DeStem is op zoek naar West-Brabanders.