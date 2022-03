Mogelijk deze zomer wel veilig zwemmen in de Binnenschelde, als de blauwalg tenminste weg blijft

Een frisse duik nemen deze zomer? Dat kan, maar liever niet op deze plekken in West-Bra­bant

Door het mooie zomerweer zoeken veel mensen verkoeling in het water. In West-Brabant kennen we een aantal officiële zwemplassen waar je veilig een duik kan nemen. Toch wordt er ook massaal gesprongen in onbeheerde wateren als sloten, meren en havens. Dat is niet altijd zonder gevolgen.

13 juni