‘Moeke Joke de Boeck (1926-2020) was bij leven al een engel’

Joke de Boeck werd op 30 september 1926 in Halsteren geboren. Haar vader André de Boeck was bouwmeester en brandweercommandant, haar moeder Dien Groffen beheerde tevens een café in de Dorpsstraat nabij het oude gemeentehuis. ,,Tot haar huwelijk werkte ma als verkoopster bij Radio Crusio, op de Grote Markt in Bergen op Zoom. Ze verkocht radio’s, televisies en grammofoonplaten en werd daar ‘De Juf’ genoemd. Ze was erg geliefd bij zowel de familie Crusio als de klanten”, aldus zoon Gerdus.