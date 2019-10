Moeder en dochter uit Steenbergen blijven in cel voor vermissing Belgische loodgieter

Restaurant de Bloemkool sluit de deuren

16:08 BERGEN OP ZOOM - Restaurant de Bloemkool aan de Wouwsestraatweg sluit zijn deuren. Sinds januari was Marieke Bosters bezig met de overname van de zaak, die in handen was van haar broer Toon, maar zij heeft moeten concluderen dat het niet verder kan. Dat laat Bosters weten in een Facebook-bericht.