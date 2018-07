Modelspoorclub bouwt oude station van Bergen op Zoom na

Broeder Joost (32) blogt over werk met jong-dementeren­den: 'Zonder opsmuk beschrij­ven wat we meemaken'

11:55 BERGEN OP ZOOM/ROOSENDAAL - Joost is 32 jaar en werkt in de zorg. De verpleegkundige uit Bergen op Zoom blogt onder de naam Broeder Joost over zijn avonturen in de zorg. Waarom? ,,Ik hoop dat zo meer inzicht krijgen in wat ons werk voorstelt."