Modefestival in botenloods Bergen op Zoom

Rechtbank matst Bulgaren na gewelddadi­ge overval in Bergen op Zoom

13:23 BERGEN OP ZOOM/BREDA - De rechtbank in Breda heeft maar grofweg de helft opgelegd van de straffen die het Openbaar Ministerie eiste vanwege een gewelddadige woningoverval in Bergen op Zoom. Twee Bulgaren kregen anderhalf en twee jaar cel, terwijl drieënhalf en vierenhalf jaar cel was geëist.