Modefestival in Bergen op Zoom voor dames én heren

BERGEN OP ZOOM - Drinken, eten, muziek en ondertussen naar mode kijken. Een festival, maar dan anders. Dat vindt aanstaande donderdag plaats bij Bruijs Jacht- en Staalbouw in Bergen op Zoom. Georganiseerd door de Suijkerpot uit Steenbergen, in samenwerking met de Dependance en Instyle uit Bergen op Zoom.

,,Je moet echt een festivalidee krijgen op deze waanzinnige locatie”, zegt Andrea Suijkerbuijk van de Suijkerpot. Er worden wel vaker evenementen in de loods gehouden en zo kwam ze op het idee om daar een Modefestival te organiseren. ,,Het is zo groot, je kunt zoveel kanten op. Afgelopen weekend zijn de boten al weggehaald. Begin volgende week gaan we opbouwen.” Er blijft wel een boot in het pand staan: de eerste die Cees Bruijs ooit heeft gebouwd. Eromheen komt een catwalk.

Nieuwe zomermode

De onderneemster organiseert wel vaker avonden voor haar klanten. ,,Ik denk dat het belangrijk is om iets extra’s te doen. Om ervoor te zorgen dat mensen wel naar je stenen winkels blijven komen en niet alles online kopen. Zonder winkels wordt het anders zo ongezellig in de stad, toch?”

Tijdens het Modefestival showen de drie zaken de nieuwe zomermode. Gedurende de hele avond lopen er modellen over de catwalk. De mode is zowel voor dames als voor heren, dit keer. ,,En wie iets leuks voorbij ziet komen, kan het meteen kopen”, zegt Suijkerbuijk. ,,We richten winkeltjes op het festival in.”

Lokale ondernemers

Naast kleding is er meer te vinden in de loods donderdag. De ondernemers werken samen met meerdere andere lokale ondernemers. Zo is er een proeverij van gin tonic van DH17 en flammkuchen van Andere Koek. Koffie is er van de barista van Kaldi. Een mode-evenement is niet compleet zonder advies voor haar en beauty en daar zorgt Hair&Beauty Lounge voor. Daarnaast is er een loterij voor Stichting Ankie.