Modderdag Nieuw-Vossemeer: 'Thuis mag ik ook met modder spelen, maar hier extra leuk’

NIEUW-VOSSEMEER - Modder gooien, in plassen springen, door de blubber rollen en geen boze ouders die je uitfoeteren omdat je nieuwe kleren nu vies zijn: het is de droom van ieder kind. Vrijdag mochten kinderen dat allemaal doen tijdens Modderdag bij In4outdoor in Nieuw-Vossemeer.

Lucas van Tilburg (7) uit Nieuw-Vossemeer gooit handenvol modder naar een gespannen doek. Modderkunst, heet dat vandaag. ,,Thuis mag ik ook met modder spelen, hoor. Maar hier is het extra leuk. Er zijn andere kinderen om mee te spelen, je kunt het water in en van een vlot op een surfplank springen", vertelt hij. Als een volwassen omstander wat rondvliegende modderspetters moet opvangen en daarvan terugdeinst, haalt Lucas zijn schouders op. ,,Het is niet voor niets modderdag.”

Naast de wateractiviteiten in de poel, was er een moddertouwtrekbaan en een modderkeuken waar druk in pannen met, jawel, modder geroerd werd.

Quote Dit is een topdag zo voor de vakantie, en ze leren er zoveel van. Leonie ten Hove, In4outdoor

Scandinavische visie

Het is de derde keer dat Leonie ten Hove van In4outdoor de dag organiseert. ,,Dit is een topdag zo voor de vakantie, en ze leren er zoveel van. Wij werken met de Scandinavische visie. Niet prestatiegericht, maar kinderen zich laten ontwikkelen. Dan komt de rest vanzelf. Buitenspelen is belangrijk voor de weerstand en het fysiek, emotioneel, sociaal en cognitief vermogen.”