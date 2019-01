Modder kan pret niet drukken voor crossfans bij GP Adrie van der Poel

wereldbeker Hoogerheide Ryan Kamp 16de na bizarre start: ‘Ze vielen voor en over me’

13:00 Ryan Kamp had zich wat anders voorgesteld van zijn optreden in de wereldbekercross van Hoogerheide dan de zestiende plaats, ver achter winnaar en wereldkampioen Eli Iserbyt. ,,Na de start vielen ze voor me. Daarna gingen er nog drie over mij heen. Ik lag onderop. Ik ging volgens mij als laatste het veld in", schetste hij de start van een bizarre cross.