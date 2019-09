Missionaris Jan van Aert (84) uit Huijbergen is een beroemdheid in Taiwan

Kinderrech­ter in Breda over problemen jeugdzorg: ’We stapelen wachtlijst op wachtlijst’

BREDA - Het zijn schrijnende zaken, vindt de Bredase jeugdrechter Susanne Tempel. Kinderen die door ernstige problemen thuis onder toezicht van een gezinsvoogd worden geplaatst, maar door gebrek aan voogden op een wachtlijst belanden. Of kinderen die noodgedwongen in een gesloten jeugdinstelling blijven hangen omdat er geen plek is in een minder streng regime.