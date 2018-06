Miss Kleine Tour Meike Luijsterberg: 'een gezellige week van maken'

Dat gebeurde tijdens de gebruikelijke sportmiddag op het sportpark in Steenbergen. Dat was een leuke middag, vertelt Meike. ,,Ik moest mijzelf voorstellen en heb daarna gezellig gepraat met de rennertjes.'' Daarna mochten die deelnemers, 216 stuks, stemmen op een van de vier kandidates. ,,De prijsuitreiking was heel spannend.''

Oefenen

Echt campagne had ze niet gevoerd voor zichzelf, maar haar moeder wel een beetje. ,,Ze had in de groepsapps van mijn broertje en zusje die dit jaar met de Kleine Tour meedoen gevraagd of ze op me wilden stemmen.''

Zelf heeft Meike al vijf keer meegedaan aan de wedstrijd. Omdat ze volgende week 15 jaar wordt, mag ze dit jaar niet meer meefietsen. Daarom vindt ze het des te leuker dat ze har deelname op deze manier nog een jaartje mag verlengen. Nóg een keer meedoen met de Kleine Tour. ,,De eerste keer was ik nog heel klein en wist ik niet goed wat ik kon verwachten. Maar hoe vaker je meedoet, hoe meer je je best doet. Om hoger te eindigen.'' Leukste onderdeel vindt ze de behendigheidswedstrijden. Een route afleggen en proberen zo min mogelijk, of geen, kegels omver te fietsen. ,,We gingen een paar weken van tevoren met een groepje altijd even op een pleintje oefenen'', vertelt Meike.

Proefkapsels

In aanloop naar de Kleine Tour, die dit jaar plaatsvindt van 6 tot en met 11 augustus, heeft Meike nog genoeg te doen. Zo mag ze kleding uitzoeken voor de week en proefkapsels uitkiezen bij de kapper. ,,En er is ook een fotoshoot.'' Die fotoshoot levert straks zo'n 500 foto's op voor de deelnemers van de Kleine Tour, die Meike stuk voor stuk mag voorzien van een handtekening.

Want dat is een van haar taken tijdens de tour. Handtekeningen uitdelen. ,,Ik heb ze zelf ook altijd verzameld van de vorige Miss'en. En tijdens de Tour om gevraagd, bijvoorbeeld op mijn arm of wang.''