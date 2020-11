Mislukte greep in kassa was schreeuw om aandacht: ‘Op straat houd ik het niet vol’

Zo kunnen honderden kinderen toch van een Sinter­klaas­voor­stel­ling genieten

5 november BERGEN OP ZOOM - Vanwege het coronavirus is er dit jaar geen grote sinterklaasintocht in de haven van Bergen op Zoom en zijn er geen kindervoorstellingen in De Maagd. In plaats daarvan kunnen kinderen op 28 en 29 november naar Sints Film Spektakel komen kijken in de bioscoop op Kiek in de Pot.