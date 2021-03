Mishandeling No Surrender-lid in Bergen op Zoom: eisen tot vier jaar cel

Zeventien nieuwe afvalbak­ken om Woensd­recht schoner te maken

14:00 HOOGERHEIDE - Nieuwe betere zichtbare afvalbakken moeten ervoor zorgen dat de Woensdrechtse burgers nog beter afval gaan scheiden en dat er nog minder zwerfafval in de natuur terecht komt. In de gemeente Woensdrecht worden de komende drie weken in totaal zeventien nieuwe afvalbakken met gescheiden compartimenten in de buitenruimte geplaatst.