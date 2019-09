Miriam uit Bergen op Zoom heeft een cateringbedrijf: ‘Mijn moeder zei: eerst leren koken en daarna zie je wel’

Leerlingen Bergse school De Krabben­kooi adopteren gedenk­plaat

10:15 BERGEN OP ZOOM - Leerlingen van basisschool De Krabbenkooi in Bergen op Zoom hebben de messing gedenkplaat ter nagedachtenis aan kolonel F. Looringh van Beeck in het Oude Stadhuis geadopteerd. ,,Jullie houden de herinneringen aan mijn vader in stand'', aldus Frank Looringh van Beeck jr.