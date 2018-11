Minister op Brabantse Wal: 'Vooral gezien hoe buitengebied door criminelen wordt misbruikt’

videoBERGEN OP ZOOM - Boswachter Erik de Jonge denkt dat hij minister Ferdinand Grapperhaus een duwtje in de goede richting heeft kunnen geven, als het gaat om de problemen die er in het buitengebied zijn, met name dumping van afval.

De Jonge heeft de minister woensdag een korte rondleiding gegeven op de Brabantse Wal. ,,Ik heb hem uitgelegd tegen welke problemen we als groene handhavers lopen. En oplossingen aangedragen, maar dat ligt qua wetgeving niet altijd even makkelijk. De minister kan niet overal kruiwagens vol geld vandaan halen, dat begrijp ik.” Toch zijn er wel manieren om heel veel dingen te verbeteren in het buitengebied, denkt De Jonge. ,,Daar hebben we het over gehad. Ik hoop dat ik hem een beetje heb kunnen helpen om stappen in de goede richting te zetten.”

Volledig scherm Minister Grapperhaus bezocht vandaag boswachter Erik de Jonge, om te praten over drugsafval en andere zooi in het bos. © Pix4Profs/Marcel Otterspeer

Criminelen

,,Wat ik vandaag vooral heb gezien, is hoe het buitengebied door criminelen wordt misbruikt”, vertelt de minister van Veiligheid & Justitie. ,,Voor drugs- en afvaldumpingen, maar ook gewoon voor het gebruik als een werkplaats. Om gestolen voertuigen te verhandelen of om te demonteren en alle waardevolle onderdelen er af te halen.” Grapperhaus heeft het met De Jonge ook gehad over illegale hennepkwekerijen in het veld en andere criminele activiteiten in het buitengebied. ,,Daar moeten we tegenin gaan”, zegt hij.

De Jonge heeft Grapperhaus een kleine rondleiding in het gebied gegeven. ,,Ik heb hem ook het natuurschoon laten zien, dat hebben we hier ook gelukkig. Maar ook actuele dingen: waar recent afval is gedumpt en wat daar de impact van is.”

Samenwerken

Handhaving van het buitengebied is niet ingesteld op het dumpen van afval, snapt Grapperhaus. ,,Twintig jaar geleden hadden we dit soort problemen niet. Het betekent dus dat we moeten kijken hoe we onze handhaving moeten inzetten. Dit zijn criminelen die we stevig moeten aanpakken. Vanuit de politie, het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst.”

De minister heeft daarvoor onlangs al twee maatregelen aangekondigd. Zo komt er jaarlijks meer geld bij voor politie-inzet en komt er een ondermijningsfonds. ,,Ik heb daarnaast begrepen dat de provincie meer boswachters wil inzetten.”