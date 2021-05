Minigolfbaan kan wél open in Bergen op Zoom, maar niet in De Heen: ‘Vreemd’

Akkermans, die samen met zijn broer eigenaar is van Akkermans leisure & golf, kon zijn ogen deze week niet geloven toen hij las dat Midgetgolf Meilust in buurgemeente Bergen op Zoom wél open is. Akkermans: ,,Halverwege maart heb ik contact gezocht met de gemeente, toen ik hoorde dat in onze provincie midgetgolfbanen open waren. Ik kreeg te horen dat ze het zien als recreatie en het beleid van de veiligheidsregio volgen. Punt. Jammer, maar helaas.”



Hij legde zich neer bij dit besluit, maar verzocht de gemeente in april dit besluit te heroverwegen. ,,Maar ook toen kreeg ik te horen dat ik niet open mocht. En toen las ik deze week dat de baan in Bergen op Zoom wel open is, terwijl dan in dezelfde veiligheidsregio ligt. Vreemd.”