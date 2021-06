Mini-Ommegang in Bergen op Zoom ‘hopelijk de laatste’

De laatste zondag van de maand. Prachtig weer. ‘God is een Bergenaar’, zou er in voorgaande jaren met een knipoog gezegd worden, want het begon pas te regenen op het moment dat alle deelnemers al lang en breed binnen zouden hebben gezeten.

Maar ook dit jaar trok er geen stoet door de Bergse binnenstad. ,,We zijn op weg naar normaal, maar zover is het nog niet”, zei pastoor Paul Verbeek tijdens de eucharistieviering. ,,Laten we hopen dat dit de tweede én laatste keer is dat we de ommegang op deze manier moeten houden en dat er volgend jaar weer een echte jubelstoet door de stad mag trekken en dat we spoedig weer vrij zijn als een vogel in de wind.”

Verbeek was die nacht wakker geworden van reclameborden die kapot geslagen werden. ,,Dat is ook het oude normaal. Parkeermeters werden uit de grond getrokken, dat is ook het oude normaal. Laten we hopen dat we teruggaan naar het góede normaal.”

‘Zij maakt het verschil’

Het thema van de Maria Ommegang was ‘zij maakt het verschil’, en daarom stond de pastoor in zijn preek diverse keren stil bij de mensen uit de zorg. ,,Zij gingen en gaan met hart en ziel voor de zorg, werkten soms maandenlang op hun tandvlees. Zo teder en zo liefdevol. Voor corona was onze wereld erg op zichzelf gericht. Ik hoop dat de les van de afgelopen zestien maanden is dat we het met elkaar en voor elkaar gaan doen. Dat we geen eilandjes zijn, maar voortaan voor elkaar zorgen en voor elkaar opkomen.”

Na de dienst en de ommegang door de kerk werd afgesloten met een film, die de parochie in samenwerking met Zuidwest TV maakte met diverse taferelen uit de ommegang.