Mindervaliden kunnen vanaf 1 januari niet overal meer gratis parkeren

Is Amphia klaar voor de tweede ronde? ‘Voor het personeel en de artsen hou ik mijn hart vast’

9:19 BREDA - Veel verpleegkundigen en artsen in het Amphia Ziekenhuis in Breda zien op tegen een tweede coronagolf. Een groot deel van het personeel is na de eerste golf nauwelijks in staat geweest op adem te komen omdat in de zomermaanden de reguliere zorg moest worden ingehaald. ,,Ik twijfel of iedereen er psychisch en fysiek klaar voor is.''