Minderjarigen en man in Hoogerheide aangehouden in verdwijningszaak loodgieter Johan van der Heyden

HOOGERHEIDE - In het onderzoek naar de sinds zondag 2 juni 2019 spoorloos verdwenen Belgische loodgieter Johan van der Heyden (56), zijn zaterdagnacht een 30-jarige man in Hoogerheide en twee minderjarigen aangehouden.

De twee minderjarigen, waarvan de politie niet meldt waar ze zijn aangehouden, en de 30-jarige zijn volgens de politie betrokken bij de zaak. Op het moment van deze drie aanhoudingen zijn op verschillende locaties zoekingen gedaan. Tijdens die zoekingen zijn spullen in beslag genomen door de politie.

Nieuwe informatie voor het onderzoeksteam

Onlangs werden in Steenbergen en omgeving ook buurtonderzoeken gedaan. Door die onderzoeken heeft de politie nieuwe informatie binnengekregen. Een van de tips die bij de politie binnenkwam ging over de witte bus van Johan van der Heyden, een Peugeot Boxer. Deze bus zou aan de Schansdijk in Steenbergen hebben gestaan voordat hij leeg werd aangetroffen in Den Bosch.

De aanhoudingen van de afgelopen dagen brengt het totaal aantal verdachten dat is aangehouden in deze zaak op zes. Vijf verdachten zitten vast in Nederland; drie mannen en twee vrouwen. In België zit één vrouw vast voor mogelijke betrokkenheid bij de zaak.

De 30-jarige verdachte heeft geen vaste woon- of verblijfplaats en is aangehouden door een arrestatieteam. Alle verdachten zijn ingesloten en worden verhoord door rechercheurs.

Roofmoord?

Johan van der Heyden verliet op zondag 2 juni 2019 rond 20.30 uur zijn woning in Lint (België). Sindsdien ontbreekt van hem elk spoor. Het onderzoek van de Belgische speurders leidde naar Nederland. Het witte busje van de Belg, een Peugeot Boxer, is namelijk kort na de verdwijning op de snelweg gefotografeerd, rijdend vanuit België richting Bergen op Zoom. Na de vermissing is die auto leeg teruggevonden in Den Bosch. De politie gaat er sindsdien vanuit dat Van der Heyden niet meer leeft.