Minderjarige jongens uit Bergen op Zoom betrokken bij diverse vechtpartijen

column Efficiën­ter werken? Schrap wat politieke frac­ties

BERGEN OP ZOOM - Efficiënt vergaderen, dus niet langer dan nodig is. Dat wil toch iedereen? Nou in Bergen op Zoom niet. Daar is de gemeenteraad kampioen in het rekken van politieke vergaderingen. Van kort en bondig hebben ze daar nog nooit gehoord.

13 februari