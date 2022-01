Minder woningen verkocht, mensen zijn misgrijpen beu: ‘Geven liever geld uit aan verbouwing’

Ondanks de nieuwbouwwoningen en appartementencomplexen die in Bergen op Zoom als paddenstoelen uit de grond lijken te schieten, is het aantal woningverkopen in de Markiezenstad in een jaar tijd met 37,6 procent gedaald. In de gemeente Steenbergen zelfs met 62 procent, Woensdrecht 40 procent en Roosendaal 23,7 procent, wat gelijk is aan het landelijk gemiddelde. Dat blijkt uit cijfers van NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars.