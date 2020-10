Minder vrachtverkeer op centrumring Bergen, maar veiligheid laat te wensen over

BERGEN OP ZOOM - Het vrachtverkeer op de centrumring is de afgelopen vier jaar meer dan gehalveerd blijkt uit verkeerstellingen die de gemeente Bergen op Zoom heeft gehouden tussen de spoorwegovergang op de Wouwsestraatweg en winkelcentrum De Zeeland. Het beeld dat de gemeente daarmee schetst, is veel te positief stellen bewoners aan de centrumring.

,,De veiligheid is nog steeds in het geding. Bovendien is er niet geteld op de belangrijkste verkeersader", zegt Eddie Simonis van de werkgroep Centrumring Zuid die al jaren strijdt tegen al het vrachtverkeer dat langs hun huizen dendert.

Veel vrachtverkeer rijdt volgens de bewoners via de Rooseveltlaan, Antwerpsestraat naar de centrumring. En daar zijn geen tellingen gedaan. ,,Wethouder Patrick van der Velden moet zijn huiswerk beter doen. Het is om moedeloos van te worden", verzucht Simonis.

Volledig scherm Vrachtwagens zorgen voor overlast op centrumring Bergen op Zoom © Eddie Simonis

Verkeerstellingen

De verkeerstellingen zijn dit jaar gedaan tussen 26 augustus en 12 september. In coronatijd, dus er was al minder verkeer. Maar reden er in 2016 nog 254 kleine vrachtwagens per dag via de Wouwsestraatweg over de centrumring naar het industrieterrein, dit jaar waren dat er nog 124. De daling bij het zware vrachtverkeer was nog groter, van 124 naar 55 voertuigen per dag.

,,De getroffen maatregelen als het vrachtwagenverbod werken dus", concludeert wethouder Van der Velden in een brief. Ook handhaving heeft effect meent hij, de politie heeft 53 boetes uitgedeeld sinds de invoering van het verbod in juni 2019.

Onveilige verkeerssituaties

Het vrachtverkeer is iets afgenomen, erkennen de bewoners. ,,Maar het zijn er nog steeds veel te veel. Het zorgt voor onveilige verkeerssituaties. Vrachtwagens keren nu op de weg als ze het verbodsbord zien.” Het aantal boetes maakt op Simonis geen indruk. ,,Dat moeten er veel meer zijn. Er moet veel meer gehandhaafd worden.”

De verkeersintensiteit op de centrumring is groot. In combinatie met het vrachtverkeer en de bochtige straten, is er volgens Simonis geen overzicht op de kruisingen. Er lag een plan om drie grote kruisingen op de centrumring aan te pakken, maar dat is door de uitgavestop van de gemeente uitgesteld. Dat steekt de bewoners, helemaal nu de straten toch al open liggen.

,,Brabant water vernieuwt de waterleidingen. Als de gemeente had meegelift op die werkzaamheden, had het een besparing opgeleverd. We snappen er helemaal niets van.” Eerder kondigde de werkgroep Centrumring Zuid al aan naar de rechter te stappen om zo de aanpak van de gevaarlijke kruisingen af te dwingen.