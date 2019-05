Minder schuld voor Bergen op Zoom door verkoop gronden

Daarmee hoopt Bergen op Zoom een totaal van 25 miljoen euro tot maximaal 32 miljoen euro te verdienen: een deel voor de verkoop van gronden en een deel voor de verkoop van vastgoed. Het is een plan dat het college heeft bedacht. De afgelopen tijd is er onderzoek gedaan naar de haalbaarheid daarvan. ,,We gaan niet zomaar gronden verkopen, we hebben daarbij wel een aantal voorwaarden gesteld”, zegt wethouder Patrick van der Velden. ,,We zijn bijvoorbeeld voor een compacte stad en die moet in evenwicht zijn met het buitengebied. Je kunt niet alleen maar in het buitengebied groeien, dan krijg je gaten in de kernen. Dat moeten we voorkomen.”