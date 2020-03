Minder roken en drinken, meer bewegen: zo wordt de Brabantse Wal gezond

Wie niet lekker in zijn vel zit, heeft vaak ook lichamelijke klachten en omgekeerd. Als je eenzaam bent, kan dat er bijvoorbeeld voor zorgen dat je minder beweegt, ongezonder eet of eerder grijpt naar drugs en drank. Een gezonde leefstijl is belangrijk en daar zetten de gemeenten op in, evenals het bevorderen van psychische gezondheid.

Overgewicht probleem op Brabantse Wal

Diverse activiteiten zijn of worden uitgerold in de drie Brabantse Walgemeenten. En dat blijkt op diverse vlakken ook noodzakelijk. Zo blijkt overgewicht in alle drie de gemeenten nog een probleem. Neemt het percentage obesitas-patiënten in West-Brabant af, op de Brabantse Wal stijgt het licht blijkt uit onderzoek. Positieve uitzondering zijn de jongeren in de gemeente Woensdrecht die geen last hebben van overgewicht.

In Bergen op Zoom probeert de F!tfabriek mensen aan het sporten te krijgen om zo overgewicht tegen te gaan. De Gezonde School is een project dat zowel in Steenbergen, Woensdrecht en Steenbergen draait. Scholen in het basis- en voortgezetonderwijs werken via dat programma mee aan een gezonde leefstijl.

Drugsgebruik hoog onder Woensdrechtse jongeren

Drugsgebruik onder jongeren is vooral een Woensdrechts probleem, terwijl jongeren in Steenbergen eerder naar de drank grijpen. Gebruikt 0,6 procent van de West-Brabantse jeugd wel eens drugs, in Woensdrecht ligt dat percentage met 2,1 procent fors hoger.

Volledig scherm © ANP XTRA

Steenbergse jeugd drinkt graag

Maar liefst 22,4 procent van de Steenbergse jeugd onder 18 drinkt wel eens alcohol tegen 16,7 procent in West-Brabant. Met het geven van voorlichting over de gevaren van drank en drugs proberen de Brabanste Walgemeenten samen met onder meer Novadic Kentron, het jongerenwerk en de middelbare scholen hier grip op de krijgen.

Het rookgedrag van inwoners op de Brabantse Wal wijkt niet heel erg af van de rest van West-Brabant. Steenbergen, Woensdrecht en Bergen op Zoom willen in 2040 een rookvrije generatie te hebben. Dat wil zeggen dat geen kind meer rookt of begint met roken en dat het aantal volwassenen dat rookt gedaald is onder de 5 procent. Daar valt nog een slag te maken want in Bergen op Zoom rookt nu nog 25 procent van de volwassenen. In Steenbergen en Woensdrecht ligt dat percentage op 19 procent.

Volledig scherm Nederland Amsterdam 2017. Vrouw in een rolstoel in een verzorgingstehuis. Foto Berlinda van Dam / Hollandse hoogte © Hollandse Hoogte / Berlinda van Dam

Eenzaamheid groeiend probleem

Eenzaamheid onder ouderen is een groeiend probleem in West-Brabant en ook in de Brabantse Walgemeenten. Huisbezoeken zijn een belangrijk middel om de eenzame ouderen in beeld te krijgen. Want mensen met psychische problemen vind je achter de voordeur. Dagbesteding kan helpen om mensen uit hun isolement te halen.