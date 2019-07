‘Minder restafval betekent minder verbrandingsbelasting voor inwoners Bergen op Zoom’

Lijst Linssen is verbolgen over het plan, dat nog wel goedgekeurd moet worden door de raad. Als dat gebeurt, dan gaat de proef van een jaar per 1 januari 2020 in. De partij van Ton Linssen vreest dan voor onder andere toenemende illegale stort van huisvuil. Maar volgens Harijgens is nog niet bewezen dat dat ook gaat gebeuren, schrijft hij in een brief. ‘Ook bij de invoering van Diftar was hier angst voor en dit is in de praktijk niet gebleken.’ Volgens hem hebben de BOA die fulltime bezig is met afval en de boa’s van Saver ook extra aandacht voor het illegaal storten van huisvuil.