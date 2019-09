Minder lesuren op 't Rijks in Bergen op Zoom

Provincie grijpt in, want Steenber­gen komt afspraken niet na: vier nieuwe windmolens

11:19 STEENBERGEN - De gemeente Steenbergen komt haar afspraken niet na waardoor de provincie Noord-Brabant genoodzaakt is in te grijpen. De bevoegdheid van de gemeente voor de realisatie van windpark Karolinadijk in Dinteloord wordt ingetrokken.